التجمع الديموقراطي: نؤيد دعوة نقابات العمال والمتعاقدين في التعليم الرسمي الى العصيان المدني الشامل

أيد رئيس “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان غسان جعفر، في بيان، “دعوة رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبد الله واللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي الى العصيان المدني الشامل”.

وقال: “لقد شكلت الانتخابات النيابية محطة نضالية، في حراكنا الشعبي المستمر لاسقاط النظام الطائفي، وتمكنت ثورة تشرين من ايصال 13 نائبا الى البرلمان. وانطلاقا من قناعتنا الاكيدة بعدم إمكان إحداث التغيير الديموقراطي الفعلي المطلوب من خلال البرلمان وحده، بسبب الطبيعة الطائفية والمذهبية المحاصصاتية المشوهة لتركيبة البرلمان، أؤكد ضرورة متابعة معاركنا اللاحقة في مواجهة السلطة الفاسدة، بهدف إسقاطها في جميع المواقع والساحات والميادين، في النقابات والبلديات وفي الشارع، مستخدمين وسائل التحرك السلمي الديموقراطي الضاغط التي كفلها الدستور”.

وتابع:”في هذا الإطار، نعلن تأييدنا المطلق ودعمنا للدعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل، التي اطلقها النقابي كاسترو عبد الله ولجنة الاساتذة المتعاقدين، وادعو جميع مكونات ثورة تشرين وفي مقدمتها، قوى التغيير الديموقراطي العلمانية، وكل القطاعات والفئات الشعبية والنقابية والعمالية والتعليمية والمهنية والروابط والنقابات في القطاعين العام والخاص، الى توحيد الصفوف، وصياغة برنامج مطلبي اجتماعي اقتصادي سياسي مشترك، نخوض على هديه، معركتنا في البرلمان و في الشارع معا”.

وختم: “فتلازم نضالنا البرلماني والحراكي الشعبي، بات الخيار الاوحد امام شعبنا في مواجهتنا المفتوحة مع حكومة الشبكة المافياوية وجميع اطراف السلطة الفاسدة الحاكمة من دون استثناء. فلنواصل نضالنا، حتى إسقاط النظام الطائفي القائم واقامة دولة مدنية علمانية ديموقراطية حديثة”.