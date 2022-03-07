الثلاثاء 4 شعبان 1443 ﻫ - 8 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“التجمع الطبي” طالب قائد الجيش بإدارة أزمة المحروقات والدواء والغذاء

منذ 13 ساعة
الأطباء

الأطباء

A A A
طباعة المقال

طالب رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا، في بيان، قائد الجيش العماد جوزيف عون بـ”ادارة ازمة المحروقات والدواء والغذاء، خصوصا بعد الحرب الروسية الاوكرانية وعودة طوابير الذل والاهانة أمام محطات الوقود وتخزينها لرفع الأسعار، اضافة الى محاولة بعض أصحاب السوبر ماركات إخفاء المواد الغذائية والتلاعب بأسعارها”.

وأعرب عن خشيته من “أزمة الطحين وانعكاسها على لقمة الفقير، ناهيك عن أزمه الدواء التي يجب أن يحل لغزها، من فقدان بعض الادوية للأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة التي لا نسمع بوجودها الا في الاعلام”.

وختم البيان: “يعول التجمع الطبي على حكمة قائد الجيش، لان الأمن الغذائي والدوائي خط أحمر بخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة، أضف إلى ذلك أن الجيش هو صمام الأمان في زمن الحرب والسلم وينال ثقة كل المكونات الوطنية بلا منازع خدمة للشعب والصحة والوطن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الاتحاد العمالي العام
    العمالي العام في يوم المرأة: نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل اللبناني تقل عن 30٪
    خرق اسرائيلي جوي فوق مناطق الجنوب
    اوجيروا
    نقابة “أوجيرو” تعلن الإضراب المفتوح من صباح غد الثلاثاء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    "ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
    إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني
    بالفيديو: إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني… “بيروت حرّة إيران برا”
    انخفاض الليرة اللبنانية مقابل الدولار
    كيف افتتح الدولار الأسود الأسبوع؟