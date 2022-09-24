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التجمّع الطبي: لمعاقبة تجّار الموت

منذ 16 دقيقة
فرق الاسعاف على الحدود اللبنانية السورية

فرق الاسعاف على الحدود اللبنانية السورية

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أسف رئيس “التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني” البرفسور “رائف رضا”، في بيان “لسقوط ضحايا متكررة بغرق زوارق الموت”، متسائلًا: “من يقف وراء هذه المراكب التي تحمل من ضاق بهم سبل العيش مستغلا الوضع المأسوي للبنانيين وسواهم من أجل حفنة من المال”؟

وطالب “بكشف هؤلاء المجرمين من تجار الموت ومن يقف وراءهم وسوقهم للعدالة وإنزال أشد العقاب بهم”.

كما انتقد “فلتان الشواطىء وخاصة في الشمال من مراقبة الدولة التي يجب ان تتحمل عبء تقصيرها”، معتبرًا أنه “على الحكومة عقد جلسة طارئة لتقف على خاطر أهالي الضحايا”.

وكان المرصد السوري قد أعلن عن ارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس إلى 91 قتيلًا.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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