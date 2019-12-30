التحقيق مع ربيع الأمين بعد الإدعاء عليه بسبب منشور على فيسبوك… ووقفة تضامنية معه

نفذ عدد من الناشطين والمحتجين وقفة تضامنية مع المخرج ربيع الأمين الذي خضع للتحقيق في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في ثكنة جوزيف ضاهر عند بوليفار كميل شمعون، على خلفية إدعاء الوزير السابق مروان خير الدين عليه بسبب منشور له على فيسبوك، يتضمن صورا لخير الدين سبق أن انتشرت في مجلات عالمية أثناء قيامه بصيد حيوانات برية.

وقال ربيع الأمين للـLBCI: ما كتبته على فيسبوك لا يطال أحدا بل هو تعبير عن رأيي وقد عبّرت عن ذلك بكل علنية”.