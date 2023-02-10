الترشيشي: لمكافحة التزوير في تصنيع الألبان والأجبان

ناشد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي في بيان، “وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد جورج بوشكيان وعباس الحاج حسن وأمين سلام بمضاعفة حملتهم على معامل الألبان والاجبان غير المرخصة وسواها، التي تقوم بتصنيع الموت للبنانيين من خلال منتوجات غير صحية ولا تستوف اي من الشروط الصحية والغذائية وتعمد الى تزوير المكونات ووضع زورا وكذبا بان الانتاج من حليب طازج وهو محضر من الزيوت والنشا وسواه من المكونات التي لا علاقة للحليب بها صلة”.

وقال: “لا يمكننا الا ان ننوه بحملة الوزيرين بوشكيان والحاج حسن ومصلحة حماية المستهلك التي عليها اليوم تكثيف حملاتها في كل المؤسسات الاستهلاكية والكشف على ما يعرض على الرفوف والتأكد من صحة المكونات”.

اضاف: “ما يحصل في قطاع الألبان والاجبان خطير جدا وعشرات من أصحاب المزارع ومربي الأبقار الصغار اقفلوا مزارعهم وباعوا ابقارهم لانهم عاجزين عن تامين اكلاف الاعلاف وعدم شراء الحليب منهم، لان الغالبية اتجهوا الى تصنيع محضر غذائي وتزوير مكوناته والصاق كلمة “حليب طازج” زورا”.

وطالب الترشيشي ب”مضاعفة الجهود لأن الضرر يطال صحة مئات آلاف من اللبنانيين الذين يستهلكون سموم من جراء هذا التزوير في تدوين نوعية المصنوعات فهناك من يصنع مواد كيميائية وزيوت مهدرجة ويطلق عليها “انتاج حليب طازج”، وهنا يجب إنزال أشد العقوبات واقفال المعامل المزورة بشكل كامل وليس مؤقت وأن يكون العقاب قاسيا جدا لأن ما يرتكب بحق صحة اللبنانين إجرام لا مثيل له، ناهيك عن الإضرار الاقتصادية التي تلحق بأصحاب المؤسسات النظيفة والمرخصة وأصحاب المزارع الذين باتوا على شفير الافلاس التام”.