الثلاثاء 2 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التصعيد السعودي مستمرّ.. تجميد استثمارات وشركات لبنانية في الخليج ودول أوروبية قريباً

11 - نوفمبر - 2021
مشهد ليلي لمدينة الرياض بالسعودية

مشهد ليلي لمدينة الرياض بالسعودية

A A A
طباعة المقال

كشفت معلومات صحفية عن أن هناك توجّه سعودي وخليجي إلى دراسة رفع قضايا أمام القضاء الدولي في شأن الودائع في المصارف اللبنانية كما هناك منحى إلى تجميد استثمارات وشركات لبنانية في الخليج ودول أوروبية.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان السعودية على خلفية تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي، تم تسجيلها قبل توليه منصبه، وقال فيها إنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن “يدافعون عن أنفسهم” في وجه “اعتداء خارجي” من السعودية والإمارات.

واستدعت السعودية إثر ذلك سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها. وتضامناً مع الرياض، أقدمت البحرين ثم الكويت على الخطوة ذاتها. وأعلنت الإمارات بعدها سحب دبلوماسييها ومنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

وبينما أعربت الحكومة مراراً عن “رفضها” تصريحات قرداحي، مؤكدة أنها لا تعبّر عن موقف لبنان الرسمي، رفض قرداحي الاعتذار باعتبار أن تصريحاته سبقت تشكيل الحكومة. وقال لاحقاً لقناة الجديد المحلية إن استقالته “غير واردة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    العميد المتقاعد فايز كرم
    العميد المتقاعد فايز كرم: المحكمة العسكرية خاضعة لبري.. ولحود هو أفضل رئيس بعد الطائف
    جورج كلاس
    كلاس: مبروك مجدداً لأبطال لبنان في كرة السلة
    البحرية اللبنانية
    الجيش: خرقان بحريان قبالة رأس الناقورة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
    نيكول سابا
    بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر