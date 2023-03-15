التطوّرات السياسيّة بين جنبلاط ووزير خارجية الكويت

التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد عبد الرحمن البكر، وجرى عرض للتطورات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

هذا وبدأ جنبلاط زيارة إلى دولة الكويت، استهلّها بلقاء مع الجالية اللبنانية على أن يستكملها بجملة لقاءات سياسية رسمية مع المسؤولين الكويتيين، والتي ستكون مناسبة لشكر الكويت على وقوفها إلى جانب لبنان دائمًا، كما التعبير عن موقفه من قضايا الساعة لبنانيًا وإقليميًا، لا سيما في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ المنطقة.

وكان جنبلاط سبق زيارته الى الكويت بتجديد دعوته إلى وجوب التوجّه نحو الحوار من أجل إنجاز استحقاق رئاسة الجمهورية، مستشهدًا بالتقارب الإيراني السعودي الذي حصل، مشيرًا إلى أن لا نتائج فعلية للحروب والمعارك، سياسيًا كان أم عسكريًا، وتبقى التسوية الحل الأنسب في عالم السياسة، وهذا ما هو مطلوب اليوم في لبنان.