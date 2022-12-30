"التعاميم مؤقتة".. من المسؤول عن ارتفاع سعر الدولار؟

لفت مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، إلى أن المصرف المركزي هو مسؤول عن ارتفاع سعر صرف الدولار، لأنه يضخّ الليرة بكمية كبيرة في السوق، معتبرًا أن التعاميم هي مؤقتة وغير مستدامة.

كما رأى مارديني في حديث إلى “صوت كلّ لبنان” أنهّ من غير المنطقي دعم المحروقات لأنّ الجزء الكبير منها يهرّب، لافتًا إلى أنه بدلًا من إعطاء الدولار لمستوردي النفط فليعطي المركزي الدولار للمودعين.

فيما أشار إلى أن مصرف لبنان لا يهتمّ بحجم خسارة الليرة اللبنانية، إنما بحفظ كمية أكبر من الدولارات، مشيرًا إلى أنّ لبنان يسقط منذ 5 سنوات ولا نمو في البلاد.