التعاونية” و”الضمان”: لسنا مفلسين

نفى المدير العام للتعاونية يحيي خميس ما قالته مستشارة رئيس الحكومة الصحية بترا خوري عن إفلاس تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي، وقال عبر حديث اذاعي “كنا نتمنى من خوري أخذ المعلومات الصحيحة منا، وعدم نشر معلومات غير دقيقة”.

وأكد أن تعاونية الموظفين تأخذ القسم الاكبر من موازنتها من الدولة وعندما يكون هناك أي خلل في مالية الدولة ستتأثر التعاونية طبعا، إلا أن إطلاق كلمات كـ”مفلسة” وتصوير الوضع بهذا السوء وتخويف الناس لا لزوم له. ولفت الى أن التعاونية تسدد حتى اليوم كل مستحقاتها للمواطنين والمستشفيات ضمن التعريفات المحددة في الدولة، ولا أعرف من أين أتت خوري بمعلوماتها. أما مستحقات الدواء فنسددها كما في السابق وأجزم أننا مستمرون حتى نهاية العام.

أما عضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي جورج علم، فأكد ان الضمان غير مفلس وتعويضات نهاية الخدمة تكفي حتى سنة 2065 كما أن صندوق التعويضات العائلية متوازن. أما صندوق المرض والأمومة فيقع في عجز بنتيجة عدم دفع الدولة الاشتراكات ولحصتها من الضمان الصحي.