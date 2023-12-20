الأربعاء 7 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 20 ديسمبر 2023 |
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التعاون القضائي بين لبنان وألمانيا بين وزير العدل والسفير شتيلفريد

منذ 39 دقيقة
وزير العدل هنري الخوري

وزير العدل هنري الخوري

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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، في مكتبه ظهر اليوم، السفير الألماني كورت جورج شتوكل شتيلفريد، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية في لبنان.

وبعد اللقاء، قال الوزير الخوري: “لقد استقبلتُ السفير شتيلفريد في زيارة تعارف، وهو أبدى استعداد بلاده للتعاون المشترك، كما أبدينا من جانبنا الاستعداد نفسه”.

الخوري لفت إلى أنّ “البحث تطرّق أيضًا إلى الفترة السابقة التي شهدت تعاونًا مهمًا وإيجابيًا مع السفارة الألمانية، آملين أن يستمر هذا التعاون ومساعدة لبنان على قدر الإمكان، خصوصًا في المجال القضائي”.

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