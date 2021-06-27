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التعميم 158.. هل يدفع المصارف للسوق السوداء؟

27 - يونيو - 2021
الدولار

الدولار

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أشار الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ إلى أن “اتهام ​المصارف​ بأنها تلجأ للسوق السوداء لشراء الدولار من أجل تأمين مصادر تمويل السحوبات نقدية بالدولار للمواطنين وفق التعميم 158 لا اساس لها من الصحة، لانها ليست بحاجة للجوء للسوق ​الموازية​ للقيام بذلك”.

وخلال حديث تلفزيوني، لفت غبريل إلى أنه “وفق الاتفاق مع ​مصرف لبنان​، فالأخير هو الذي سيؤمن 50 في المئة من السحوبات من خلال تخفيض التوظيفات الإلزامية من 15 إلى 14%، أما الـ 50 في المئة الأخرى فستؤمنها المصارف عبر السيولة التي وضعتها بالمصارف المراسلة وفق التعميم 154، بالتالي التمويل مؤمن ولا حاجة للمصارف للجوء للسوق السوداء”.

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