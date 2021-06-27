التعميم 158.. هل يدفع المصارف للسوق السوداء؟

أشار الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إلى أن “اتهام المصارف بأنها تلجأ للسوق السوداء لشراء الدولار من أجل تأمين مصادر تمويل السحوبات نقدية بالدولار للمواطنين وفق التعميم 158 لا اساس لها من الصحة، لانها ليست بحاجة للجوء للسوق الموازية للقيام بذلك”.
وخلال حديث تلفزيوني، لفت غبريل إلى أنه “وفق الاتفاق مع مصرف لبنان، فالأخير هو الذي سيؤمن 50 في المئة من السحوبات من خلال تخفيض التوظيفات الإلزامية من 15 إلى 14%، أما الـ 50 في المئة الأخرى فستؤمنها المصارف عبر السيولة التي وضعتها بالمصارف المراسلة وفق التعميم 154، بالتالي التمويل مؤمن ولا حاجة للمصارف للجوء للسوق السوداء”.