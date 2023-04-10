"التقدمي الإشتراكي": لا علاقة لجنبلاط بالأخوين رحمة

أعلنت مفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشراكي، أن لا نشاط تجاريا بين رئيس الحزب وليد جنبلاط والاخوين تيدي وريمون رحمة.

واصدرت بياناً جاء فيه: “تداولت منصة ميغافون منشورا زعمت فيه عن علاقة نشاط تجاري مفترض بين رئيس الحزب وليد جنبلاط والأخوين تيدي وريمون رحمة، وهو أمر غير صحيح تماما، ولا يوجد أي علاقة بأي شكل من الأشكال مع الأخوين رحمة. وإذ يقتضي توضيح الحقيقة، فإن مختلف المواقع والمنصات والوسائل الإعلامية مدعوة إلى توخي الدقة وعدم اختلاق أخبار غير صحيحة، وسوف نقوم بحسب أصول قانون المطبوعات بالادعاء على المنصة المذكورة لنشرها خبرا كاذبا”.