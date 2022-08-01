التقدمي الإشتراكي: لتقديم كل أشكال الدعم للجيش

صدر عن الحزب “التقدمي الإشتراكي” البيان الآتي:

يوجّه الحزب التقدمي الإشتراكي في مناسبة عيد الجيش تحيّة تقدير إلى المؤسسة العسكرية وأفرادها على الدور الوطني الكبير على مساحة لبنان والذي زادته ثقلاً التحديات الناجمة عن الأزمات التي تتفاقم دون أي علاج.

وإذ يجدد الحزب التقدمي الدعوة إلى تقديم كل أشكال الدعم للجيش وتأمين الصمود الاجتماعي والمعيشي لعناصره وتوفير الإمكانات الضرورية لاستمرار قيامه بالمهمات المناطة به في حفظ الاستقرار والسلم الاهلي وحماية البلاد وضبط الأمن إلى جانب القوى الأمنية المعنية بدورها والتي تعاني الأعباء ذاتها، يؤكد إزاء ذلك ضرورة قيام الحكومة بواجبها في إقرار وتنفيذ خطة التعافي والسير بالإجراءات المطلوبة وفق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لبدء مسار الإنقاذ دون أي تسويف أو إبطاء.