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"التقدمي الإشتراكي": وحده الحوار طريق الخلاص

منذ دقيقتين
الحزب التقدمي الإشتراكي

الحزب التقدمي الإشتراكي

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يلي:

“أمّا وأنّ البلاد تنحدر أكثر في هاوية الانهيار السحيق، وبظل تمترس غالبية الأفرقاء، أصحاب الحقوق الحصرية في تقييم وتقدير الأوزان الوطنية، خلف مواقفهم وعدم اقتناعهم بضرورة الذهاب فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية بالحوار والتفاهم وعلى قاعدة عدم التحدي، فإنه من المؤسف أن نرى عوض ذلك مزيداً من التوغل في خطاب الانقسام والتساجل. حبّذا لو يذهب البعض إلى تلبية دعوة الحوار التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لكي نخرج من الأفق المسدود، بدل توزيع التهم بطريقة همايونية بحق الرئيس بري أو أي مكوّن وطني وروحي، مهما كان الاختلاف السياسي على أشده. في هذا الزمن الصعب، وحده الحوار هو طريق الخلاص”.

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