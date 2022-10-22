التقدمي الاشتراكي: الأولوية ألّا تتكرّر تجربة هذا العهد

شدّدت مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي لصحيفة الديار انّ اللقاء الديمقراطي يدعم مرشح لرئاسة الجمهورية هو النائب ميشال معوض، ولا مجال للحديث عن مرشح آخر قبل أن تأخذ الكتل النيابية الأخرى قرارها بتسمية مرشحين، او الانفتاح على النقاش حول اسم توافقي، وعندئذ اذا ما وجدنا هناك فرصة حقيقية نحن والنائب معوض، نتفق على كيفية مقاربة الموضوع، مشيرةً الى أن الحديث عن سيناريو التخلي عن معوّض بقصد التعمية على عدم إقدام الآخرين على القيام بدورهم فهو أمر لم يعد ينطلي على الرأي العام.

على صعيد آخر، أشارت المصادر الى أن الحزب كان قد أعلن موقفه من ملف الترسيم بشكل واضح عن ضرورة التوصل الى هذا الاتفاق، لتحصيل وتحصين حقوق لبنان بالنفط والبدء بمسار الاستثمار لهذه الثروة الموعودة في اطار واضح من القانون والشفافية، لافتةً الى أن كتلة اللقاء الديموقراطي بادرت بتوقيع من رئيسها النائب “تيمور جنبلاط” الى تقديم اقتراح قانون لانشاء صندوق سيادي يضمن حقوق الأجيال المقبلة في هذه الثروة.

أمّا مع اقتراب عهد الرئيس “ميشال عون” من نهايته، فقد أكدت مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي أن الاولوية عدم تكرار مثل تجربة هذا العهد، وأن نذهب لانتخاب رئيس وعدم ترك البلد في شغور، وفي الوقت نفسه حذّرت المصادر من الكلام التهويلي الذي يخرج به رئيس التيار الوطني الحر “جبران باسيل” الذي يهدد بالفوضى، معتبرةً ان هذا الكلام يدين كل المنطق الذي يزعمه باسيل لناحية القول انه مع بناء الدولة، لأن هذا الامر لا يكون بالتهديد بالفوضى اذا لم تحصل الامور على هواه.