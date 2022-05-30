“التقدمي” حسم خياره بشأن انتخاب رئيس المجلس ونائبه

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب مروان حمادة، أكرم شهيب، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، راجي السعد، فيصل الصايغ، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وبعد التداول، تحدث النائب عبدالله باسم اللقاء فقال: “على جدول أعمالنا اليوم جلسة المجلس النيابي غدا، وتمت مناقشة هذا الاستحقاق الدستوري، وتم التأكيد على أهمية أن يكون في موعده وفي إطاره القانوني، وأخذ اللقاء الديمقراطي علما بكل المداولات الحاصلة وكل النقاشات واتخذ قراره بالتأكيد على دعم ترشيح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي كونه المرشح الوحيد لهذا الموقع، وكون اللقاء الديمقراطي يحرص على أفضل العلاقات مع الرئيس بري وما يمثله لضمان استمرارية عمل المؤسسات الدستورية”.

وأضاف, “كذلك اتخذ اللقاء الديمقراطي قراره بدعم ترشيح الزميل الدكتور غسان سكاف لمنصب نائب الرئيس، ودعا كافة القوى التغييرية والسيادية إلى دعم هذا الترشيح، لكي يكون هناك تنوع في المجلس النيابي وتوازن بكافة المعايير، في إطار استمرارية هذه المؤسسة الدستورية الأم”.

القوات: لن نقترع لبري غدا

وكانت أشارت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” ببيان، الى أن “بعض المواقع الإلكترونية دأبت على الترويج لفكرة مدسوسة ورواية مغلوطة مفادها أن “القوات اللبنانية رفضت السير بفكرة أحد المرشحين الذي عرض تجيير أصواته لمرشح شيعي تتبناه القوات بحجة عد الأصوات وتثبيت الأقوى مسيحيا بوجه الخصم”، وأنه من “هنا كانت “النعم” الأولى للرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس والذي يعلم أن ما يسمعه من رفض لانتخابه ما هو إلا جعجعة، ولو كان هناك نية جدية لمواجهته لكان تم ترشيح أي شيعي في المناطق التي يمكن التأثير فيها عبر الحواصل الانتخابية وتقديم المرشح الشيعي الفائز على أنه مرشح لرئاسة مجلس النواب”.