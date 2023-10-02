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التقدمي: لمزيد من الالتفاف الوطنيّ حول المؤسسة العسكريّة

منذ 26 دقيقة
الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي الاشتراكي

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جدّد الحزب التقدمي الإشتراكي، تأكيده “ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي تزداد على عاتقه الأعباء الكبيرة في ظلّ تحديات الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية الصعبة، وهذا ما يستدعي مزيدًا من الالتفاف الوطني حول المؤسسة العسكرية وكافة القوى والأجهزة الأمنية، ومزيدًا من الجهد والدعم من الدول التي سبق وقدّمت المساعدات، خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت، لتمكين الجيش والقوى الأمنية من الاستمرار في القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار على مساحة الوطن وحدوده”.

كما شدد الحزب في بيان، على أنّه “وفي السياق نفسه من الضروري إعادة تأكيد أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي يبقى المدخل الأساس لمعالجة ما تواجهه البلاد من أزمات”.

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