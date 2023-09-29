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"التقدمي": ندين كل كلام فتنوي يحرّض مذهبياً وطائفياً

منذ 36 دقيقة
الحزب التقدمي الإشتراكي

الحزب التقدمي الإشتراكي

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:

إذ يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي موقفه المبدئي السياسي في تأييد ثورة الشعب السوري ومطالبه المشروعة المُوحَّدة بالحرية والعدالة والكرامة، فإنّه يدين كل كلامٍ فتنوي يحرّض مذهبياً وطائفياً ويثير النعرات، كالذي صدر عن مروان كيوان والبعض سواه، والذي يهدف إلى تشويه صورة الحراك الجاري في السويداء كما في باقي المناطق السورية.

ويجدّد الحزب توجيه التحية إلى سماحة شيخ العقل لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، ومواقفه الحريصة على وحدة الشعب السوري ووحدة سوريا، والمتنبّه لمخاطر الاستغلال الممكن لهذا الحراك من أصحاب مشاريع التقسيم ومحاولات الفتنة المذهبية والمناطقية.

كما يُنوّه الحزب بالمواقف والإيضاحات التي يتولى التعبير عنها الناشط ماهر شرف الدين، التي تضع تحركات أهالي السويداء في سياقها السياسي والوطني الصحيح في مواجهة نظام الاستبداد، وفي رفض الفتنة والتقسيم على السواء.

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