"التقدمي" يحذّر: محاولات مشبوهة للعبث بالسلم الأهلي

صدر عن وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان الآتي:

تدين وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الإشتراكي حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة بيصور فجر الخميس. وإذ تستنكر هذا العمل، تهيب بالأجهزة الأمنية القيام بالإجراءات اللازمة والفورية لكشف الملابسات وتقديم المرتكبين إلى العدالة.

وتؤكد الوكالة أهمية إعلاء لغة العقل لاسيّما في ضوء ما يجري في البلاد، مُحذّرةً من محاولات مشبوهة لن تنجح في العبث بالسلم الأهلي.

وتجدّد وكالة داخلية “التقدمي” في الغرب التأكيد على ضرورة إيلاء الدولة والجيش والقوى الأمنية والقضاء كل الثقة لحماية السلم الأهلي.