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"التقدمي" يدين جريمة قتل سليمان ويدعو لمحاسبة كل المتورطين

منذ 11 دقيقة
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب “التقدمي الإشتراكي” البيان التالي:

“يدين الحزب التقدمي الإشتراكي بشدة جريمة اختطاف وقتل مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، ويطالب الأجهزة الأمنية والجيش الذين بذلوا جهوداً مقدّرة في كشف ملابسات ما حصل، إلى توقيف كل المتورطين في هذا العمل الجبان، لإحالتهم الى العدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم”.

وإذ يتوجه الحزب التقدمي الإشتراكي من القوات اللبنانية ومن عائلة المغدور بالتعازي الخالصة، يدعو في الوقت نفسه إلى التنبه لخطورة جر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه اذا ما انفلتت ردود فعل غير محسوبة بحق النازحين السوريين، وتبقى لغة العقل والقانون والعدالة هي الأفضل لتجنيب البلاد الفتنة.

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