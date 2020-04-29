التقرير اليومي لـ “غرفة العمليات الوطنية” حول مستجدات انتشار فيروس “كورونا”
أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الأربعاء في 29 نيسان 2020.
وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
المتن 146 إصابة
بيروت 111 إصابة
كسروان 83 إصابة
بشري70 إصابة
بعبدا 58 إصابة
جبيل 50 إصابة
زغرتا 40 إصابة
عكار 26 إصابة
الشوف 19 إصابة
عاليه 18 إصابة
البترون 18 إصابة
طرابلس 14 إصابة
صيدا 12 إصابة
المنية الضنية 15 إصابة
بعلبك 10 إصابة
صور 10 إصابة
فيما بدا لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، والهرمل، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.
وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.
ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الثلاثاء ، 29866 فحص كورونا، 721 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم 4 حالات جديدة، فيما أعلن التقرير أن 150 حالة تعافت من هذا المرض.
كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.34%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.
ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 93% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الفلسطينية والسورية.
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