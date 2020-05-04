التقرير اليومي لـ “غرفة العمليات”: 3 إصابات جديدة بفيروس”كورونا” وهكذا توزعت الإصابات جغرافياً

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أعلنت “غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث” عن تقريرها اليومي حول انتشار فيروس كورونا المستجد ليوم الإثنين في 4 أيار 2020.

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

المتن 148 إصابة

بيروت 113 إصابة

كسروان 85 إصابة

بشري 71 إصابة

بعبدا 61 إصابة

جبيل 50 إصابة

زغرتا 41 إصابة

عكار 26 إصابة

الشوف 19 إصابة

عاليه 18 إصابة

البترون 18 إصابة

المنية الضنية 16 إصابة

طرابلس 15 إصابة

صيدا 13 إصابة

بعلبك 11 إصابة

صور 11 إصابة

فيما بدى لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، حاصبيا، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الإثنين ، 35026 فحص كورونا، 520 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 3 حالات جديدة، فيما أعلن التقرير أن 205 حالات تعافت من هذا المرض.

كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.66%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.

ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية.

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