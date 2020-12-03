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التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اجراء 334 فحصا و حالة وفاة واحدة

منذ 48 دقيقة
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 و يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. وفيه:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 334 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 86.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 750 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 34.

– حالات وفاة: 1.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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