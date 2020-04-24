التقرير اليومي لمستشفى الحريري الجامعي: 290 فحصا مخبريا وتسجيل 6 إصابات جديدة

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه:

“أجرى المستشفى 290 فحصا مخبريا، سجلت 6 إصابات وباقي النتائج سلبية”.

وأشار التقرير الى أن “مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى وصلت 16 إصابة”.

وأعلنت إدارة المستشفى أنه “تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى”.

وأفاد المستشفى الحكومي الى أن “3 حالات تماثلت للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض. حيث بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 116 حالة شفاء”.

وأكدت إدارة مستشفى رفيق الحريري إن “جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج”.

ولفتت الى أنه “لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.