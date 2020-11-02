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التقرير اليومي لمستشفى الحريري: الفحوصات 689 وحالة وفاة واحدة

منذ 4 دقائق
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وعدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 689 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 85.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 21.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 601 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

– حالات وفاة: 1.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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