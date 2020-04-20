التقرير اليومي لمستشفى الحريري: لا إصابات جديدة اليوم… وحالات الشفاء ترتفع الى 103

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 ان “لا اصابات جديدة اليوم”، وجاء في التقرير:

– أجرى مستشفى الحريري 95 فحصا مخبريا، وأتت النتائج كافة سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة.

– وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة.

– تم استقبال 14 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

– تماثلت حالة واحدة للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 103 حالة شفاء.

– إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج.

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