التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا

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بين التقرير الصادر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19 بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 780 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 20.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 11.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 241 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3.

– حالات وفاة: 0.

وافادت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي حول فيروس كورونا ان خمسة وثلاثين اصابة جديدة سجلت اليوم ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات في لبنان الى 1697.

العالم_لبنان

وأوضحت الوزارة أنّه “تمّ تسجيل 34 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية وحالة إصابة واحدة بين الوافدين”.

ولفتت الوزارة إلى أنّه العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع الى 1144 دون تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليبقى العدد الإجمالي مستقرًّا عند 34 حالة وفاة”.

وذكرت الوزارة “أنّها أجرت 2707 فحص “كورونا” في 34 مختبرًا خلال الساعات الـ24 الماضية”.

ويجتاح فيروس كورونا المستجد العالم، حيث يتم تخفيف الإجراءات يوم بعد يوم لعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.