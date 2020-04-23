التقرير اليومي لوزارة الصحة: المتن يتصدّر قائمة “كورونا” في لبنان

التقرير اليومي لوزارة الصحة
التقرير اليومي لوزارة الصحة

سجّلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي، 6 إصابات جديدة بـ”كورونا” رفعت عدد الحالات الى 688.

 

وفي هذا السّياق، نشرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث التابعة للسرايا الحكومية، تقريرها اليومي حول آخر مستجدات فيروس “كورونا” المُستجد في لبنان.

وأعلن التقرير، عن ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس الى 688 بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وبحسب التقرير، تصدَّر قضاء المتن القائمة من حيث عدد الإصابات بـ”كورونا” حيث سجّل 139 حالة، واحتل قضاء بيروت المرتبة الثانية حيث سُجِّل فيه 115 حالة أما قضاء كسروان فاحتل المرتبة الثالثة بـ 80 حالة، ليأتي قضاء بشرّي في المرتبة الرابعة بـ 69 حالة، وقضاء بعبدا في المرتبة الخامسة بـ 55 حالة، وأمّاجبيل فاحتل المرتبة السادسة حيث سُجّل فيه 49إصابة.

وأوضح التقرير، أن “عدد الوفيات بلغ 22، فيما حالات الشفاء 140”.

وبالنسبة لعدد الفحوصات المخبرية منذ 21-2-2020، فلفت التقرير إلى أن “عددها وصل إلى 21720”.
وأشار التقرير، إلى أن “46% من حالات كورونا أصابت الإناث، و54% أصابت الذكور”.

للإطلاع على التقرير كاملًا إضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/2VQpcMv

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