“التلغراف” تتناول برنامج بهاء الحريري الإصلاحي

نشر الكاتب في صحيفة “التلغراف”، كون كوهلين، مقالاً تحت عنوان “النظام الإيراني المتشدد ينهار.. دافعاً ثمن تحديه لدونالد ترامب”.

وتطرّق الكاتب كوهلين في مقاله إلى المبادرة التي أطلقها رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري الأسبوع الماضي والتي تمثّل “برنامجاً إصلاحياً” تحت اسم “سوا للبنان” لإعادة بناء لبنان بعد عقود من “سوء حكم حزب الله”، لافتاً إلى أنّ “بهاء الحريري يعتقد أنّ الانهيار الاقتصادي الإيراني يوفر لكل من لبنان والعالم، فرصة عظيمة لإنهاء تدخل طهران في المنطقة”.

وجاء في المقال الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: بعيداً عن إحياء ثروات النظام الإسلامي الإيراني، ينبغي النظر إلى تنصيب رئيسي رئيساً ثامناً للبلاد منذ ثورة 1979 على أنه ليس أكثر من محاولة أخيرة من قبل المؤيدين المتشددين للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، للحفاظ على قبضتهم على السلطة.

ورأى الكاتب أنه في بلد يتم فيه قمع أي تلميح إلى المشاعر المعادية للحكومة بوحشية، فإنّ قدرة الإيرانيين على التعبير عن تفضيلاتهم الديمقراطية كانت وستكون دائماً حذرة. ومع ذلك، فإنّ الأشواط الاستثنائية التي قطعها خامنئي وأنصاره لتأمين انتخاب مرشحه المفضل تدل على أنّ النظام في حالة أزمة، وبأنه يائس للتشبث بالسلطة بأي وسيلة ممكنة.