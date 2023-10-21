التوتر يتصاعد جنوب لبنان.. ومقتل 3 مقاتلين من حزب الله

أعلن “حزب الله”، مساء (السبت 21-10-2023)، استهداف موقع حانيتا بالصواريخ المواجهة، وذلك بعد استهدافه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة وتلال كفرشوبا.

في غضون ذلك، تحدّثت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن وقوع إصاباتٍ جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة برعام الإسرائيلية المُحاذية للحدود مع لبنان، فيما تحدثت قناة “الميادين” عن احتراق موقع برعام الإسرائيلي.

في سياق متصل، أفادت قناة الجزيرة عن مقتل 3 عناصر من حزب الله إثر استهدافهم بطائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة شبعا اللبنانية.

وكان حزب الله نعى أحد مقاتليه في قصف إسرائيلي على بلدة حولا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ويأتي ذلك وسط تجدد المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، حيث استهدف مقاتلو الحزب مواقع إسرائيلية بينها موقع العباد المقابل لبلدة حولا، في وقت ذكرت فيه هيئة البث الإسرائيلية أن هناك استعدادات لإخلاء 3 مستوطنات أخرى في الشمال.