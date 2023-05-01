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التيار الوطني الحر: باسيل لم يطلب موعداً للقاء نصر الله

منذ 45 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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نفى “التيّار الوطني الحر” في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الإثنين، ما ورد في بعض وسائل الإعلام مؤخراً عن ملف العلاقة بينه وبين “حزب الله”.

وأكد التيار أن العلاقة مع الحزب “غير مقطوعة”، موضحاً أنّ رئيسه النائب جبران باسيل لم يطلب موعداً للقاء الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، وأضاف: “كذلك، فإنّ باسيل لم يعتد طلب الإذن من أحد لزيارة أي منطقة لبنانية”.

وكانت قناة الـ”MTV” ذكرت اليوم أنّ باسيل اتصلَ منذُ نحو شهر بحزب الله طالباً لقاء نصرالله، إلا أنّ الجواب جاءه بالرفض بطريقة لائقة بحيث قيل له “أهلا وسهلا يمكنك لقاء الحاج وفيق صفا”.

وكشفت تقرير الـ”MTV أن نصرالله ممتعض من باسيل الذي يستعرض دائماً عبر الإعلام والمنابر ويعمد إلى نشر غسيل الخلافات بينهما علناً وكان آخرها كلامه من جزين الذي صعّد فيه تجاه الحزب من دون أن يسمّيه متمسكاً بالفيتو على فرنجية>

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