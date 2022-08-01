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التيار الوطني الحر: هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2022 5:58 مساءً
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

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صدر عن لجنة الإعلام والتواصل المركزية في “التيار الوطني الحر”، ما يلي:

“في سياق حملة التشويه والأكاذيب المبرمجة ضد التيار الوطني الحر، نشرت إحدى وسائل الإعلام المحسوبة على رئيس الحكومة المكلف خبراً مفاده أن مؤسسة كهرباء لبنان تمنح سكان احد احياء سن الفيل تغذية بالطاقة الكهربائية لمدة 6 ساعات يوميًّا ‏بسبب وجود المقر المركزي للتيار الوطني الحر في سنتر ميرنا الشالوحي.

إنّ هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، ولو كان صحيحاً لكان من دواعي سرورنا أن نكون السبب في توفر الكهرباء لسكان هذه المنطقة وكل منطقة أخرى”.

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