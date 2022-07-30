السبت 1 محرم 1444 ﻫ - 30 يوليو 2022 |
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التيار الوطني الحر يرى ضرورة ازالة البناء المهدم في مرفأ بيروت

منذ 7 دقائق
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

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صدر عن لجنة الإعلام والتواصل المركزية في “التيار الوطني الحر”، البيان الآتي:

“بعدما دأبت بعض الجهات السياسية على التعامل مع إهراءات مرفأ بيروت بشعبوية وبعيدا عن الواقع، يهم التيار الوطني الحر التذكير بأنه استنادا إلى الدراسات العلمية التي أجرتها شركة amana السويسرية، بالاشتراك مع خبراء من الجامعة الاميركية وجامعة القديس يوسف، فإن سقوط مبنى الإهراءات محتمل في أي لحظة، إضافة الى ارتفاع المخاطر الصحية الناجمة من تخمر الحبوب والغازات السامة المنبعثة منها. ويرى التيار الوطني الحر ضرورة ازالة البناء المهدم أسوة بما حصل في الـ Twin Towers بعد هجمات 11 أيلول وبناء مجسم عنه للأجيال في مكان مجاور. هذا الامر يسمح بتطوير المرفأ وإعادة إعمار مبنى الإهراءات الذي يستحيل ترميمه او تحويله الى مجسم لأسباب علمية تؤكدها الدراسات”.

وختم التيار بيانه متمنيا “على الجهات السياسية كافة التعامل مع هذا الملف علميا وإنسانيا وأخلاقيا ووطنيا، بعيدا عن أي مزايدة شعبوية لا تأتي بأي فائدة”.

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