“التيار”: “ما تردوا” على استقالة بعض النواب أو انسحابهم من تكتل لبنان القوي

التيار الوطني الحر
التيار الوطني الحر

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طالب “التيار الوطني الحر” بالمحاسبة، وعبّر عن تأييده لمطالب المحتجين بهذا الخصوص، كما دعا الى التعاطي بحكمة وهدوء وتفهم وتعاطف مع ردود فعل المواطنين المجروحين.

كما طلب من كوادره ومناصريه عدم الرد أو التعليق على استقالة بعض النواب أو انسحابهم من تكتل لبنان القوي، إذ إن هذا الأمر هو من حقهم ومردوه السلبي او الايجابي عليهم يعود لتقديرهم.

وطالب “التيار” بحضور أكبر وأفعل للدولة وبتواجد وعمل ميداني من مؤسساتها واجهزتها في المناطق المنكوبة.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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