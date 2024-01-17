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"التيار" يردّ على جعجع: قليلاً من الحكمة يا "حكيم"!

منذ 51 دقيقة
التيار الوطني الحر

التيار الوطني الحر

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ردّ التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على “إكس” على تصريحات رئيس حزب “القوات” سمير جعجع اليوم.

وجاء في الرد: “إنّ الحقد أعمى السيّد سمير جعجع لدرجة أنه لا يستطيع أن يرى أن التيار الوطني الحر غير مشارك إطلاقًا بأعمال الحكومة، لا بل هو المعارض الوحيد بين القوى السياسية لكل أفعالها غير الميثاقية وغير الدستورية واللا الشرعية أو قانونية، فيما هو يغطّي علنًا جلساتها غير المقبولة وقراراتها ومراسيمها غير المسموحة”.

وختم رد “التيار”: قليلاً من الحكمة يا “حكيم”!

وكان جعجع قد قال “إنّ القوى السياسيّة المكوّنة للحكومة، وتحديدًا محور الممانعة والتيار الوطني الحرّ وبعض المستقلّين، وبغضّ النظر عن خنفشرياتهم الداخليّة وخلافاتهم المصلحيّة، يتحمّلون جميعهم مسؤوليّة ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في لبنان، في حال استمرّت حكومة تصريف الأعمال في عدم تحمّل مسؤوليّاتها من خلال تبنّيها لموقف محور الممانعة لجهة الحروب الدائرة في الشرق الأوسط”.

 

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