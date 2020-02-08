الثلوج تغطّي جرد الضنية.. وتتسبّب بإغلاق المدارس

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غطّت الثلوج التي تساقطت مساء أمس وصباح اليوم في الضنية، معظم البلدات والقرى التي تقع في جرد المنطقة ويزيد إرتفاعها على 1000 متر فوق سطح البحر، وتحديداً الطريق المؤدية إلى بلدة سير المركز الإداري للقضاء، ومستشفى سير الضنية الحكومي الكائن في بلدة عاصون.، بحسب ما ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وتراوحت سماكة طبقة الثلوج عليهما بين 3 ـ 5 سنتيمترات.

ودفع ذلك ورش وزارة الأشغال والبلديات واتحاد بلديات الضنية والدفاع المدني إلى الاستنفار من أجل فتح الطرق التي قد تغلقها الثلوج المتساقطة.

وبسبب رداءة الطقس وتدنّي درجات الحرارة في غالبية بلدات القضاء إلى ما دون الصفر، أعلنت المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في المنطقة إغلاق أبوابها اليوم أمام التلامذة.