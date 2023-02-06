الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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الثلوج تُغلق طرقات الضنية.. والنبطيّة تُجري مسحًا ميدانيًا على الأبنية

منذ 48 دقيقة
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وجّه محافظ النبطية حسن فقيه تعميمًا إلى البلديات طلب فيه منها “تكليف لجنة فنية إجراء مسح ميداني على وجه السرعة للأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط وتوجيه إنذارات خطية لقاطنيها بضرورة الإخلاء الفوري حفاظًا على السلامة العامة”.

إلى ذلك، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ الثلوج التي تساقطت بكثافة، أدت إلى إغلاق كل طرقات الضنية الرئيسية والفرعية ابتداءً من ارتفاع 900 متر فوق سطح البحر، إلا أمام سيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهّزة بسلاسل معدنية.

وأشارت المعلومات الى أن طريق الضنية الرئيسية التي تربط الضنية بطرابلس مقطوعة ابتداءً من بلدة عاصون.

ووجّهت رسائل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي تنصح المواطنين بعدم سلوك الطريق.

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