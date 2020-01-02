أخبار لبنان

الثوار يقطعون طرقات البقاع وبيروت والمرفأ

بعدما هدأت الثورة في فترة الاعياد، عادت وانطلقت شرارتها عبر اقفال الطرقات في البقاع والشمال إضافة إلى المرافق العامة.

فقد افادت غرفة التحكم في القوى الامن الداخلي عن ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع هي مستديرة زحلة – تعلبايا – سعدنايل – مفرق قب الياس جديتا العالي مثلث كامد اللوز.

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كما قطع عدد من المحتجين السير محلة كورنيش المزرعة باتجاه البربير، في حين قامت مجموعة أخرى بقطع السير محلة قصقص بالاتجاهين.

وفي بيروت قام عدد من الثوار باقفال مدخل مرفأ بيروت صباح اليوم الخميس.

 

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