الثوار ينددون بالسياسات المالية والمصرفية امام مصرف لبنان في صيدا

الثوار ينددون بالسياسات المالية والمصرفية امام مصرف لبنان في صيدا
الثوار ينددون بالسياسات المالية والمصرفية امام مصرف لبنان في صيدا

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نفذ محتجون وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان في صيدا، وذلك في إطار تحركاتهم المستمرة تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. واعتلى عدد منهم البوابة الحديدية للمصرف وسط هتافات تندد بالسياسات المالية والمصرفية.

وتشهد المناطق اللبنانية تظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وغلاء المواد الغذائية. وأطلق الثوار صرخة جوع للسياسيين وللحكومة من أجل التدخل وسن خطة حكومية لدعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا التي أوقعت العديد من الإصابات داخل المجتمع اللبناني.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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