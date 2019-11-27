الثورة ستصطدم عاجلاً أم آجلاً بحزب الله

المفاجأة جاءت من الجيل الشاب، الذي تبيّن أنه لم يتلوث بالطائفية بالقدر الذي تتمناه أحزاب السلطة. هذا الجيل، كامل الحماسة، جيد التعليم، كان يرى كيف أن السلطة التي من المفترض أن تدير الشأن العام لمصلحة المواطنين وأن تخلق فرص العمل للشباب، غارقة في صراعاتها الهادفة إلى اقتسام مغانم الحكم والإثراء غير المشروع، بوقاحة قل نظيرها، وأن المصير الذي ينتظر هؤلاء الشباب هو الهجرة لمن استطاع إليها سبيلاً، أو القبول بشروط عمل رديئة لا تتناسب مع طموحاتهم.

كان الانفجار حتمياً، وكان ينتظر ساعته المناسبة. وموضوع فرض الرسوم على مكالمات الواتساب أشعل الفتيل لا أكثر، لأنه عنى للناس أن السلطة لا تفكر في إصلاح حقيقي، بل كل ما تفكر فيه هو حل الأزمات على حساب المواطن. “الواتس اب” كان القطرة التي جعلت الكأس تفيض، فكان نزول الناس، لا سيما الشباب الى الشارع، بشعار “كلن يعني كلن” ضد الطبقة السياسية بكل مكوناتها الطائفية.

من الصعوبة بمكان اطلاق توقعات بشأن مآلات الثورة. شخصياً، استبعد أن نتمكن من تحقيق كل ما نصبو إليه، خصوصاً أننا أمام سلطة مستعدة لاستخدام كل الوسائل للدفاع عن مكتسباتها. لكن يمكن القول إن الثورة حققت انجازات لا بأس بها حتى الآن. لقد فرضت الثورة نفسها في حسابات الحاكمين، ولم يعد ممكناً للسلطة تجاهلها. أصبح للثورة، بمعنى ما، حقّ الفيتو على خيارات الحكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يعد ممكناً تجاهل رأيها. ولعل أكبر الإنجازات أن الثورة جمعت اللبنانيين من كل المناطق والطوائف في دينامية هدفها تحسين حياتهم واحترام كرامتهم وحقوقهم. وهذه الحالة ستعيد الإعتبار والحيوية لاحقاً إلى العمل الحزبي والنقابي، وستولد أطراً للعمل ربما لم نعتد عليها.

لقد نجحت الثورة في خلق مناخ جديد في مواجهة الفساد الذي تغلغل في المجتمع. أعتقد أن الفاسدين، بدءاً من رجال السياسة والمال، وصولاً إلى الموظفين، كبارهم وصغارهم، يشعرون أنه لم يعد بإمكانهم الإستمرار في فسادهم.

إلى ذلك، أتوقع أن تطلق الثورة في الحياة السياسية، جيلاً من الكفاءات القادرة على تقديم الكثير في حل أزمات البلاد.