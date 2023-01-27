الجامعة اللبنانيّة تقع ضحيّة "فضيحة جديدة"!

صدر عن شركة “دنش” للمقاولات والتجارة ش.م.م. ما يلي:

لما كان عقد تشغيل وصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدت الموقع بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة دنش للمقاولات والتجارة ش.م.م. قد انتهى بتاريخ 31/03/2020 أي منذ حوالي الأربعة وثلاثون شهراً، من دون توقيع تمديد العقد أو إستلام الشركة المشغلة لأي من مستحقاتها كما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 4 الصادر بتاريخ 12/05/2022، والذي كلف الجامعة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام منشآت الجامعة اللبنانية في الحدت منذ مطلع العام 2023، ولما كانت الشركة قد أرسلت كتابين إلى مجلس الإنماء والإعمار والجامعة اللبنانية لضرورة إجراء اللازم لاستلام المشروع تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، تعلن شركة دنش عن إنتهاء خدماتها لمنشآت المجمع الجامعي بالحدت بتاريخ 31/01/2023 مخلية مسؤوليتها عن أي ضرر لاحق.