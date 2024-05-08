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الجبهة الجنوبية تشتعل.. تصعيدٌ جديد تشهده المنطقة

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 8 - مايو - 2024 5:52 مساءً
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تشهد المنطقة الجنوبية تصعيد جديد بين “حزب الله” وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث جرى قصف عنيف مستهدفاً مواقع للحزب، وقد قضى على إثر هجمات الاحتلال الإسرائيلية ٣ ضحايا وجُرح شخص في غارة على الحي الجنوبي لبلدة الخيام، حسب المعلومات الأوّلية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي بغارة منزلاً في الخيام، وهرعت فرق الاسعاف إلى المكان.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أثناء تفقده الحدود مع لبنان: “يبدو أن الصيف المقبل سيكون ساخنا، لكننا مصرّين على إعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم بأمان وإعادة بناء ما تهدم”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم واسع النطاق على أكثر من 20 هدفاً لـ”حزب الله”.

في حين، قام الحزب بهجوم مركب بالصواريخ والمسيرات من لبنان نحو مواقع إسرائيلية في الشمال، كما أعلن استهداف جنود إسرائيليين في موقع المالكية عند دخولهم إلى دشمة بالصواريخ ‌‏الموجّهة.

وبالتزامن مع ذلك، قصف الحزب الموقع بقذائف المدفعية و”أوقع أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح”، كما استهدف تجهيزاته التجسسية.

كما أعلن “حزب الله” في وقتٍ سابق عن استهداف جنود إسرائيليين في موقع الراهب عند دخولهم الى دشمه بالصواريخ ‏الموجّهة، وفي الوقت نفسه استهداف التجهيزات التجسسية في الموقع.

    المصدر :
  • وكالات

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