"الجبهة السيادية": بارقة أمل من 40 نائباً رفعوا الصوت من تحت قبة البرلمان

اعتبرت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” أنه “في خضم الانهيار الكبير الذي وصل اليه الوضع اللبناني بسبب تسلط منظومة حاكمة تمنع عنه انتظام المؤسسات، من غياب رأس الجمهورية وبوجود حكومة مستقيلة ومجلس نيابي يتخلف عن إداء دوره الدستوري وقضاء نحرته التدخلات السياسية لطمس حقيقة تفجير كل العصور أي تفجير بيروت ومرفأها، في خضم كل ذلك سطعت بارقة أمل من أربعين نائبا رفعوا الصوت اليوم من تحت قبة البرلمان”.

دعت في بيان “جميع النواب المؤمنين بلبنان الرسالة والدور والحضارة، الى حذوِ حذو زملائهم والتعاضد فيما بينهم للخروج من جهنم التي وصلنا إليها بفعل ارتهان لبنان الى محاور وصراعات لا تعنيه ولا تعني أبناءه بشيء”.