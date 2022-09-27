الجبهة السيادية تحدد مواصفات الرئيس المقبل: هذا هو المطلوب

زار وفد من “الجبهة السيادية من أجل لبنان” برئاسة رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون العلامة السيد علي الأمين.

وتحدث الأمين فرحب بوفد الجبهة، مستذكراً “حقبة الرئيس الراحل كميل نمر شمعون الرئاسية التي أوصلت لبنان إلى عهده الذهبي”، وقال: “إن المشكلة لم تكن دائما في اجتماع أهل الباطل على باطلهم، وإنما في تفرق أهل الحق على حقهم، والتفرق الذي كان موجودا في القوى السيادية اللبنانية جعل الفريق الآخر متسلطا وممسكا بالوضع في لبنان”.

وأضاف: “أن الإنتخابات النيابية بدأت تنتج لنا وجوها جديدة ورؤى جديدة. وإذا اجتمع أهل الحق والرؤى، فنأمل أن نصل إلى ما نصبو إليه في قيام دولة ذات سيادة، دولة القانون والمؤسسات، لا دولة المذهب أو الطائفة أو الجماعة”.

بدوره، أثنى شمعون على الدور الوطني للعلامة الأمين وتطرق الى الاستحقاق الرئاسي، اذ اعتبر أن المطلوب رئيس جمهورية سيادياً في الدرجة الأولى وإنقاذياً، وأن يكون كفه نظيفاً، لا يعقد صفقات على حساب الشعب.

وفي الوقت نفسه، يتمتع بالعلم والثقافة الكافيين لكي يستطيع أن يبني بلدا حضاريا، إذ أصبحنا بلدا متأخرا عن مواكبة التقدم والإنماء الحاصل في البلدان العربية والخليج”.

وقال: “يجب أن نعمل بجهد لكي نستطيع أن نعيد لبنان إلى مستوى التقدم العالمي ويعود وطنا منارة للثقافة والحرية في الشرق الأوسط”.