الجبهة السيادية من أجل لبنان: للاسراع في انتخاب رئيس جديد سيادي إصلاحي

عقدت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” إجتماعها الأسبوعي في مركزها في السوديكو، تداولت في المستجدات. واصدرت بيانا لفتت فيه، الى انه كل يوم يتأكد أن هناك رغبة، لم تعد دفينة ولا مخفية، عند العهد الحالي وحماته للوصول الى الفراغ والفوضى الدستورية وما يستتبعها من اخذ لبنان الى مجهول، لذلك تصر الجبهة على الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيادي إصلاحي يعمل على إخراج لبنان من جهنم التي أوصلونا إليها”.

واستهجنت “الجبهة” ما صدر من كلام عن محاولة وزارة الخارجية إلغاء ربط تنفيذ القرار 1701 بالقرارين 1559 و1680 اللذين نصا صراحة على ضرورة نزع السلاح غير الشرعي وعلى ترسيم الحدود اللبنانية السورية ، وهذا ما يعتبر بمثابة خيانة للدستور وللوطن.