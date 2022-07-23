الجبهة السيادية من أجل لبنان: للتوجه إلى الديمان الأحد

دعت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” جميع اللبنانيات واللبنانيين الى التوجه يوم الأحد 24 تموز 2022 الى المقر الصيفي للبطريركية المارونية في الديمان، دعمًا لبكركي ولمواقف غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بعد التطاول على أسقف في الكنيسة والإهانة بحقه، على أن يكون الملقى في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا في ساحة الديمان والمشاركة في القداس الذي يرأسه غبطة البطريرك.

وأضافت: “إن الجبهة التي أطلقت النداء من خلال مؤتمرها تعتبر أن يوم الاحد هو تحرك بديهي منعا للتمادي من قبل قوى الاحتلال التي فاقت بوقاحتها سلوكيات كل الاحتلالات التي عرفها لبنان. لذا فإننا مدعوون جميعا لنكون صوتًا واحدًا رافعين علم لبنان الجامع والموحّد لكل اللبنانيين خاصة وأن بكركي كانت وستبقى مرجعية وطنية على مساحة الوطن وعلى مسافة واحدة من جميع اللبنانيين تعمل لأجلهم كما هي رسالتها عبر مئات السنين”.

ووسط التجييش الطائفي الذي يحيط بقضية توقيف النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، المطران موسى الحاج، على خلفية نقله أموالاً وأدوية ومواد غدائية من إسرائيل إلى لبنان للوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الأزمة، تم التناقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتجمع في الديمان دعماً للمطران الحاج الأحد 24/7/2022.