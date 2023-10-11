الجبهة السيادية من دار الفتوى: جنوب لبنان ليس منصّة لأية حسابات صاروخية

زار وفد من الجبهة السيادية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث تحدث رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوض باسم الوفد بعد اللقاء، قائلًا إنّه “لا أجندات تعلو على أولويات لبنان، الأجندة اللبنانية هي التكاملية المسيحية الإسلامية في مواجهة العواصف التي تضرب المنطقة، ومن هنا علينا الالتفاف حول لبنان لحمايته ولصون وجودنا وحريتنا والتمسّك أكثر من أي لحظة بمعادلة لبنان أولًا وأخيرًا ولعلّ استذكار الرئيس الشهيد رفيق الحريري في هذه اللحظة لكون هذا الرجل أرسى وترجم شعارنا بعبارة لبنان أولًا تفيدنا كلبنانيين”.

محفوض أضاف: “رفضنا ونرفض اقتحام أية مكونات غير لبنانية على ملفات لبنانية.. رفضنا ونرفض اقتحام أية مكونات غير عربية على ملفات عربية.. كلبنانيين علينا أن نجتهد لإيجاد حلول لبنانية لأزماتنا اللبنانية، وكذلك الدول العربية عليها أن تجتهد لإيجاد حلول عربية للأزمات العربية وإذا كان بعض الطفيليين يتسلقّون على ملفاتنا فهم يقتحمون خصوصياتنا اللبنانية والعربية من أجل مصالحهم وليس من أجل مصالحنا”.

وتابع: “جنوب لبنان هو للبنان وللبنانيين وليس منصّة أو ساحة لاستعمالها في أية حسابات صاروخية أو ممر أو معبر لإحداث أية تجاوزات لإطار الدولة وإلا يكون الطائف بخطر والقرارات الدولية ذات الصلة بخطر مما سيُدخل لبنان في دائرة الخطر الشديد”.