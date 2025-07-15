الثلاثاء 20 محرم 1447 ﻫ - 15 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الجبهة المسيحية: لبنان ليس رهينة ولن نخضع لابتزازهم.. و"داعش" شماعة

منذ 12 ساعة
"الجبهة المسيحية"

"الجبهة المسيحية"

A A A
طباعة المقال

عقدت “الجبهة المسيحية” اجتماعها الدوري في ظل المستجدات المحلية والإقليمية الخطيرة، وفي لحظة وطنية حساسة تتطلب الموقف الجريء والقول الفصل، لا مجاملة فيها ولا مواقف رمادية.

وأمام هذا الواقع، بحثت الجبهة الملفات السيادية والأمنية والوطنية بكل مسؤولية ووضوح.

ورفضت بشكلٍ قاطع سياسة التمهل والمراوغة في معالجة ملف سلاح “حزب الله” والمنظمات الفلسطينية الخارجة عن الشرعية، معتبرةً أن تدوير الزوايا بات غطاءً مفضوحاً لمصادرة القرار اللبناني وعرقلة قيام الدولة.

وأكدت الجبهة أن لبنان يُستنزف يومياً على كل المستويات، بينما المنطقة برمّتها تركب قطار إعادة التموضع تحت عنوان مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، في حين يبقى وطننا متروكاً في غرفة انتظار المحاور، معزولاً ومقيداً بسلاحٍ غير شرعي.

وفي سياقٍ متصل، رأت الجبهة أن ما يُنشر مؤخراً في بعض وسائل الإعلام حول اكتشاف “خلايا داعشية” في لبنان ليس إلا محاولة مكررة من إعلام ومحور “حزب الله” لاختراع شماعات جديدة تبرر تمسّك الحزب بسلاحه بحجة الدفاع عن المكوّن الشيعي.

وشددت الجبهة على أن الشعب اللبناني بأكمله، وبكل مكوناته، يقف خلف الجيش اللبناني والقوى الشرعية في مواجهة أي إرهاب إن وُجد، وضد أي محاولة تسلل. أما اختلاق سيناريوهات داعشية لتبرير الدويلة، فهو خطاب مفضوح فقد مصداقيته، خاصةً وأن تنظيم داعش نشأ وترعرع تحت أعين أجهزة النظام الإيراني ونظام بشار الأسد، بشهادات وتقارير دولية.

كما طالبت الجبهة بتحركٍ وطني جامع، لوضع حد نهائي لمنطق الاستقواء بالسلاح، ولتصويب البوصلة الوطنية نحو دولة سيدة تعددية ديمقراطية عادلة، لا دويلة تنازع. وجددت مطالبتها القضاء اللبناني بالتحرك الفوري ضد كل من يهدد اللبنانيين بلغة العنف والدم، أياً يكن موقعه أو انتماؤه.

وختمت الجبهة بالتأكيد أن لا مستقبل للبنان من دون حصرية السلاح، وأن أي تأخير إضافي في حسم هذا الملف المصيري يعني سقوط الجمهورية ومحو الكيان.

السيادة لا تُجزّأ، والسلاح غير الشرعي لن يصبح قدراً.

لبنان ليس رهينة أحد… ولن نخضع لابتزازهم، شاء من شاء وأبى من أبى.

إن مشروع الدولة أقوى من وهم الدويلة، وسنظل نرفع الصوت حتى تُستعاد السيادة كاملة غير منقوصة.

    المزيد من أخبار لبنان

    التقدمي الإشتراكي
    "التقدمي" ينفي نصاً منسوباً إلى وليد جنبلاط!
    عناصر حزب الله في الجنوب
    بيئة الحزب في الجنوب تغلي بعد 8 أشهر على الحرب.. أين التعويضات؟
    السفير المصري في لبنان علاء موسى
    السفير المصري: ندعم قرار الدولة بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    الخطوط الجوية التركية
    هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!