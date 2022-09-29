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انتهاء الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس.. إليكم نتيجة فرز الأصوات!

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2022 12:04 مساءً
مجلس النواب

مجلس النواب

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انتهت عملية فرز الأصوات وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري النتيجة كالآتي:

– ورقة بيضاء: 63

– أسماء أخرى: 12

– ميشال معوض: 36

– سليم إده: 11

ومن بين الأسماء الأخرى التي تعتبر ملغاة، صوت لمهسا أميني، الشابة الإيرانية التي قتلتها السلطات الإيرانية، وصوت واحد لنهج رشيد كرامي.

وأعلن بري أن عدد الحضور في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بلغ 122 نائباً، وعدد المعتذرين 4 هم: نجاة صليبا، إبراهيم منيمنة، فؤاد مخزومي ونعمة إفرام، فيما غاب 2 من النواب من دون عذر هما سليم الصايغ وستريدا جعجع.

وأعلن بري انتهاء الجلسة الاولى للانتخابات الرئاسية، قائلًا: “ان لم يحصل اي توافق لا يمكننا ان ننتخب لا رئيس ولا مجلس نيابي ولا لبنان، وفي المرة المقبلة حين اشعر انه يمكن ان يحصل توافق سأدعو فوراً لجلسة ثانية”.

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