الجمارك اللبنانية: الغاء شرطين لتطويع خفراء متمرنين

الجمارك اللبنانية
الجمارك اللبنانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ألغت المديرية العامة للجمارك اللبنانية الشرطين الواردين في البند 2- منه.

بحيث ستتولى المديرية العامة للجمارك الإستحصال على سجل عدلي حديث وعلى إفادة من المراجع القضائية، تثبت ما إذا كان الناجح قيد ملاحقة عدلية أم لا، وذلك تلافيا للتأخير ولتحميل الناجحين أي أعباء أو مصاريف إضافية.

وصدر عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية البلاغ الآتي:

“إلحاقا للبلاغ الصادر عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية بتاريخ 17/7/2020، بشأن تطويع خفراء متمرنين، يلغى الشرطين الواردين في البند 2- منه؛ بحيث ستتولى المديرية العامة للجمارك الإستحصال على سجل عدلي حديث وعلى إفادة من المراجع القضائية، تثبت ما إذا كان الناجح قيد ملاحقة عدلية أم لا، وذلك تلافيا للتأخير ولتحميل الناجحين أي أعباء أو مصاريف إضافية”.

واشارت الى انه للاطلاع زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك: https://www.lebanesecustoms.gov.lb

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

شريم: ليتحمل الجميع مسؤولية ما آلت اليه الأمور… ودياب “حامل حمل ما حدا…

غجر: تحسن ملحوظ جداً بالكهرباء اليوم… وقد نقع في مشكلة الفيول المغشوش مجدداً

موجة حر قياسية اليوم والحرارة تلامس الـ42 درجة… والآتي أعظم

بارود: بعض المؤسسات تستفيد من الوضع الحالي لصرف موظفين مضى سنوات على خدمتهم